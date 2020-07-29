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İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak

İzmit Belediyesi tarafından 80 gün önce fideleri ekilerek oluşturulan 35 dönümlük bahçeden 1,5 ton mahsul toplandı. Toplanan ürünler belediye görevlilerince ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

29.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:09

İzmit Belediyesi, koronavirüsün olumsuz etkilediği tarım sektörüne destek vermek amacıyla yaklaşık 3 ay önce Durhasan köyünde belediyeye ait tarım arazilerinde fideleri toprakla buluşturdu. 35 dönümlük arazide organik ata tohumları ile yapılan ekimin üzerinden geçen 80 günün ardından bahçeden alınan ilk mahsuller toplandı. Yaklaşık 1,5 ton sebze ve meyve elde edilen tarlada ilk ürünlerin hasadı ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de katıldığı törenle yapıldı. 35 dönümlük bahçeden alınan meyve ve sebzeler, belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılacak.

İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak

ÇIKACAK FİDELERLE ÇİFTÇİYE DESTEK VERİLECEK

Tarlanın oluşturulmasında Türkiye'deki tarımsal üretimin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu sebeple Dünya Çiftçiler Günü'nde tarımsal kalkınma hamlelerinin bir parçası olarak arazilerimizi tarıma açalım demiştik ve ilk uygulamalarımızı da 80 gün önce yapmıştık. Mühendis ve burada çalışan arkadaşlarımızla beraber ilk fidelerimizi dikmiştik. 80 gün sonra da ilk mahsullerimizi, ilk ürünlerimizi, ilk meyvelerimizi topluyoruz. Bugün burada birkaç amacımız var. İlk amacımız pandemiyle birlikte doğal üretimin, özellikle hibrit değil, doğal tohumdan iyi tarımın ne kadar önemli olduğunun farkındalığını oluşturmak ve bunun uygulayıcısı olmak bir yandan ve daha sonra buradan üreteceğimiz tohumlarla ve fidelerle bu iyi tarım sonucunda çıkacak fidelerle çiftçiye destek vermek istiyoruz. Çiftçinin üretimini, bereketini artırmak için bizde belediye olarak onlara yardımcı olmak, onların özellikle mali girdilerini azaltmak istiyoruz ki ürünleri daha çok para etsin" dedi.

İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak

HALK MARKETLERDE YERLİ ÜRETİCİLERİN ÜRÜNLERİ SATILACAK

Yerli çiftçilere destek vermek adına halk marketler açacaklarını söyleyen Başkan Hürriyet, "Kuracağımız halk marketlerle yine hem bu topraklarımızdan bizim aldığımız ürünlerimizin tüketiciye daha uygun ve doğal ürünlerin tüketiciye kavuşmasını sağlayacağız hem de buradan üreticiye verdiğimiz destekle üreticiyle tüketiciyi buluşturmak, üreticinin de daha çok kazanması, en azından ektiğinin para etmesini istiyoruz. Burada iyi tarım uygulamalarını yine ileride kuracağımız ufak enstitüler şeklinde iyi tarım uygulamalarını da hayata geçirmek istiyoruz. Yine arkadaşlarımızın kurmuş olduğu küçük bir uygulama bahçesi var. Ata tohumunun ve yerli tohumun arttırılması ile alakalı deneme bahçeleri kurdular, ki bayağı da başarılı, 80 güne rağmen bayağı başarılı noktaya gelmiş. Bunun tabii daha sürdürülebilir olması için de tekniğini, bu konudaki bilimselliğini doğru kurmaya, doğru yapmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bu konuda en azından İzmit ölçeğinde ciddi bir noktaya geleceğimizi düşünüyoruz. Bu 80 günlük bir çalışma ama buna devam ettikçe, sebat ettikçe bu işte daha katkısı büyük işlerin de olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak

BAHÇEDEN ALINAN MAHSULLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Ekimi yapılan bahçeden 1 buçuk ton ürün elde ettiklerini kaydeden Başkan Hürriyet, "Bunların Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacak, ki dağıtılmaya başlandı. Aynı zamanda evde bakım hizmetleri kapsamında hizmet verdiğimiz ailelerimiz var, ekonomik durumu olmayan insanlara yine bu doğal ürünler, bizim yetiştirdiğimiz ürünler onlara ulaştırılacak ve şu anda çalışması devam eden ve hayata geçtiğinde halk marketler olarak hayata geçtiğinde o halk marketlerde de uygun fiyattan direkt tüketiciye ulaştıracağımız bir mekanizma kurmamızda fayda sağlayacak burası hem de bizim deneyim kazanmamızı sağlayacak. Şimdi burası 6 buçuk dönümlük bir arazi. Burası bir uygulama bahçesi gibi, biraz da işi göstermek, uygulamak için kullandığımız bir alan. Ama bunun dışında başka başka yerlerde arazilerimiz var, toplamda 35 dönüm. Şimdilik 35 dönüm arazimize domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz, kavun gibi ürünler ektik. Bir kısmında da uygulama bahçemiz var, meyve ağaçlarımız var, onlar şu an büyüyor. Bir kısmında da lavanta bahçelerimiz var. Bu bahçelerden ileride kooperatifleri teşvik etmek, kooperatifler kurdurmak, özellikle kadın çiftçiyi önemsiyoruz, kadın çiftçilerin sayısını arttırmamız lazım. Bu anlamda da bu bahçeleri kullanacağız. Kooperatifleri çoğaltıp var olan kooperatifleri bu bahçeler üzerinden güçlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak

Kaynak: İHA

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