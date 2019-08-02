Belediye Kütahyaspor nezaket ve destek ziyaretlerini sürdürüyor

Belediye Kütahyaspor bir taraftan transfer faaliyetlerine tam gaz devam ederken, diğer taraftan da nezaket ve destek ziyaretlerini sürdürüyor.

Mavi Şimşekli kulüp yöneticileri Vali Ömer Toraman ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik'i makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir alış verişinde bulundular.

Destek ve nezaket ziyaretlerinin iş insanları, siyasi erk, sivil toplum kuruluşları, ilgili kişi ve kurumlarla devam edeceğini belirten Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Cahit Özel, "Kütahyaspor'un hak ettiği ve layık olduğu liglerde mücadele etmesi için tüm şehrin desteğini bekliyoruz. Bu anlamda ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bizleri makamlarında kabul edip hedeflerimizi ve beklentilerimizi anlatma fırsatı bulduğumuz Valimize ve Emniyet Müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

Vali Ömer Toraman ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ise Belediye Kütahyaspor yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek, Başkan ve ekibine başarılar dilediler. Ziyarete Kulüp Başkanı Cahit Özel ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan Çolak, Ali Korkmaz, Aziz Gündüz, Ahmet Uluca, Yakup Tongatürk, Ahmet Bakırsözer, Murat Güner, İbrahim Gülhan, Mehmet Türker, Mehmet Demir ve İsmail Şen'de iştirak etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA