Belediye Kütahyaspor emin adımlarla ilerliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye Kütahyaspor emin adımlarla ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Belediye Kütahyaspor emin adımlarla ilerliyor

Belediye Kütahyaspor, 1454 Kelkit Belediyespor'un konuğu olduğu 26. haftada, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Belediye Kütahyaspor, 1454 Kelkit Belediyespor'un konuğu olduğu 26. haftada, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maçın golleri Enes Nalbantoğlu'ndan geldi.

Teknik Direktör İsmail Güldüren nezaretinde Hasan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Emrah Dağ, Tuncay Fındıkcı, Muhammet Arslantaş, Enes Nalbantoğlu, Ali Mert Işık, Bilal Şeflek, Veli Kızılkaya, İsmail Kayalı, Furkan Demir ilk on biri ile sahaya çıkan Belediye Kütahyaspor, geriye düştüğü maçta, Enes Nalbantoğlu'nun muhteşem performansı ve golleri ile sahadan 3-2 galip ayrıldı. Belediye Kütahyaspor aldığı galibiyetle 48 puanla 2. sırada yer aldı.

Maçı tribünden takip eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonunda soyunma odasına inerek futbolcuları gösterdikleri performanstan ve alınan galibiyetten dolayı tebrik etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Belediye Kütahyaspor, İsmail Güldüren, Erdinç Çepoğlu, Emrah Dağ, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title