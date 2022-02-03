Belediye Kütahyaspor'da parola galibiyet - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye Kütahyaspor'da parola galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Belediye Kütahyaspor'da parola galibiyet

Belediye Kütahyaspor ligin 21. haftasında, Bergama Belediyespor'u konuk edecek.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Belediye Kütahyaspor ligin 21. haftasında, Bergama Belediyespor'u konuk edecek. Pazar günü Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak olan maçın hazırlıkları Teknik Direktör Ahmet Yavuz nezaretinde devam ediyor.

36 puanla ligin 3. sırasında yer alan Belediye Kütahyaspor, bu hafta kendi evinde Bergama Belediyespor'u konuk edecek. Maç için hazırlıklarını Halil Akkaş Stadyumunda devam ediyor. Teknik Direktör Ahmet Yavuz nezaretinde Bergama maçı hazırlıklarını sürdüren Mavi-Şimşekler, maçtan üç puanla ayrılarak, galibiyeti taraftarlara armağan etmek istiyor.

Yapılan çalışmalarda oldukça hırslı gözüken futbolcular, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başta olmak üzere yönetim ve kendilerini yalnız bırakmayan taraftara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, galibiyet hasretini bu hafta sona erdireceklerini belirttiler. - KÜTAHYA

Belediye Kütahyaspor'da parola galibiyet

Belediye Kütahyaspor'da parola galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bergama Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Ahmet Yavuz, Dumlupınar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title