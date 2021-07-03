Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu
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Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu

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Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İtalya, Belçika'yı 2-1 mağlup etti ve yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. Karşılaşmada golleri 31'de Barella, 44'te Insigne ve 45+2'de penaltıdan Lukaku kaydetti. Mücadelede karşılıklı birçok pozisyon yaşandı ama turu atlayan taraf İtalyanlar oldu.

Roberto Mancini'nin öğrencileri, Belçika'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi ve yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu. Türkiye'nin olduğu grupta üç maçı da kazanan İtalya, yarı finalde bu kez İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu

EN UZUN SERİ

EURO 2020'deki 5 maçından da galip ayrılan İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en uzun serisini yakaladı.

İtalya'nın kazandığı maçlar:

3-0 Türkiye

3-0 İsviçre

1-0 Galler

2-1 Avusturya

2-1 Belçika

Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu

2012'NİN RÖVANŞI

Euro 2012 finalinde İspanya ile karşı karşıya gelen İtalya, o maçı 4-0 kaybetmişti. İspanya'nın futbola damga vurduğu o dönemde finalde İtalya, rakibi karşısında çok zayıf kalmıştı. Şu anda ise durumlar tam tersi. İtalya, İspanya'ya göre daha güçlü.

Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu
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