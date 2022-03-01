Royal Antwerp'ten Fenerbahçelileri kahreden karar! Samatta geri dönüyor

Aston Villa'dan zorunlu satın alma maddesiyle Fenerbahçe'ye kiralanan ve sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi olan Samatta, sezon başında Royal Antwerp'e kiralanmıştı. Belçika ekibinde de büyük hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı futbolu, Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

SATIN ALMA MADDESİ KULLANILMAYACAK

Aksam.com.tr'nin Voetbal 24'e dayandırdığı habere göre, Belçika ekibi, Samatta'nın performansı sonrası satın alma maddesini kullanmayı düşünmüyor. Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, kırmızı kartla ihraç edilmişti.

HER TEKLİF DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe Samatta için kararını verdi. Sarı-lacivertliler Ally Samatta'yı kadrosunda düşünmüyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile hem yönetim hem de taraftarın gözüne giremeyen Tanzanyalı oyuncuya gelecek her teklif değerlendirilecek. Aston Villa'dan 2 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euro zorunlu satın alma bedeli kullanılarak kadroya katılan Samatta, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro maaş alıyor. Transfermarkt verilerine göre, 3.5 milyon euro piyasa değeri olan Samatta için Fenerbahçe'ye isteği teklifin gelmesi zor görüyor.

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