Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aileye gelir desteği Belçika'da yoksul oldukları gerekçesiyle sosyal yardımlardan faydalanan bir çiftin Lamborghini ticareti yaptığı ortaya çıktı.

Belçika'da yoksul oldukları gerekçesiyle sosyal yardımlardan faydalanan bir çiftin Lamborghini ticareti yaptığı ortaya çıktı.

Belçika'da yayımlanan DH gazetesinin haberine göre, Liege kentinde yaşayan 54 yaşındaki Antonio ve eşi, 2008-2016 döneminde 320 bin avro tutarında sosyal yardım ve hastalık sigortası desteği aldı.

Sosyal desteklemelerden sorumlu kurumlar, yaptıkları incelemede, çiftin yardımlardan faydalanırken, cep telefonu, giyim, bilgisayar, motosiklet ve aralarında 2 adet Lamborghini de olan çok sayıda ürünün ticaretini yaptığını belirledi.

Çift hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamasıyla hukuki süreç başlatıldı.

Kaynak: AA