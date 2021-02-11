Belçika'da aracına el konan Diagne'ye 12 gün sürüş yasağı ve 1040 euro ceza verildi

Galatasaray'ın sezon ortasında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon da Club Brugge'e kiralanmıştı. Diagne'nin adı, Belçika'da oynadığı dönemde birçok olayla anılmıştı ki aracına el konulduğu haberleri de ortaya çıkmıştı. Evrak eksikliği nedeniyle yaşanan olaya ilişkin mahkeme kararı da belli oldu.

Her Niewsblad, mahkemenin Diagne'ye 15 gün sürüş yasağı verdiğini ve buna ek olarak da 1040 Euroluk bir para cezasına çarptırıldığını okuyucularına duyurdu.

ARACINA DA EL KONMUŞTU

Aynı olayda Mbaye Diagne'nin, evrak eksikliği nedeniyle Rolls Royce marka lüks aracına da el konulmuştu.