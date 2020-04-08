BEKSİAD'dan faizsiz kredi talebi Türkiye'nin bebe ve çocuk giyimi üretiminin yüzde 80'i, ihracatın da yüzde 60'ının gerçekleştirildiği Bursa'da faaliyet gösteren Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), koronavirüs salgını nedeniyle üyeleri adına faizsiz kredi talebinde bulundu.

Türkiye'nin bebe ve çocuk giyimi üretiminin yüzde 80'i, ihracatın da yüzde 60'ının gerçekleştirildiği Bursa'da faaliyet gösteren Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), koronavirüs salgını nedeniyle üyeleri adına faizsiz kredi talebinde bulundu.

BEKSİAD Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada KOBİ durumundaki üyelerine faizsiz kredi desteği için adım atılmasını istedi.

Sektörün üretim ve istihdamın korunması için çalıştığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hükümetimiz tarafından ekonomimizin ayakta kalabilmesi için sağlanan teşviklere destek veriyoruz. Zorlu geçeceği ön görülen önümüzdeki 3 aylık sürede KOBİ'ler için faizsiz bir kredi desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Hali hazırda kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan personellerin maaş ödemeleri, mevcut çek ödemeleri, kira ödemeleriyle hammadde ve malzeme temini yapabilmek için ilk 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli, faizsiz finansman desteği talep ediyoruz."

Kaynak: AA