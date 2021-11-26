beklesin- Voleybol: Haftanın programı
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları oynanacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
27 Kasım Cumartesi:
14.00 PTT-VakıfBank (Başkent Voleybol)
17.00 Kuzeyboru-Bolu Belediyespor (Aksaray)
17.00 Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)
28 Kasım Pazar:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyspor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)
16.30 Mert Grup Sigorta-Türk Hava Yolları (Başkent)
29 Kasım Pazartesi
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe OPET (Eczacıbaşı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün
14.00 Bingöl Solhanspor- Altekma (Bingöl Merkez)
27 Kasım Cumartesi:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.30 Tokat Belediye Plevne - Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)
28 Kasım Pazar:
13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi-Ziraat Bankkart (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
14.00 Halkbank - Yeni Kızıltepespor (Başkent Voleybol)
15.00 Arkas Spor - Spor Toto (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri