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beklesin- Voleybol: Haftanın programı

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
beklesin- Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları oynanacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

27 Kasım Cumartesi:

14.00 PTT-VakıfBank (Başkent Voleybol)

17.00 Kuzeyboru-Bolu Belediyespor (Aksaray)

17.00 Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)

28 Kasım Pazar:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyspor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)

16.30 Mert Grup Sigorta-Türk Hava Yolları (Başkent)

29 Kasım Pazartesi

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe OPET (Eczacıbaşı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün

14.00 Bingöl Solhanspor- Altekma (Bingöl Merkez)

27 Kasım Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.30 Tokat Belediye Plevne - Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)

28 Kasım Pazar:

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)

14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi-Ziraat Bankkart (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

14.00 Halkbank - Yeni Kızıltepespor (Başkent Voleybol)

15.00 Arkas Spor - Spor Toto (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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