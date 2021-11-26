beklesin- Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 11'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

27 Kasım Cumartesi:

14.00 PTT-VakıfBank (Başkent Voleybol)

17.00 Kuzeyboru-Bolu Belediyespor (Aksaray)

17.00 Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)

28 Kasım Pazar:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyspor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)

16.30 Mert Grup Sigorta-Türk Hava Yolları (Başkent)

29 Kasım Pazartesi

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe OPET (Eczacıbaşı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün

14.00 Bingöl Solhanspor- Altekma (Bingöl Merkez)

27 Kasım Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.30 Tokat Belediye Plevne - Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)

28 Kasım Pazar:

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak)

14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi-Ziraat Bankkart (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

14.00 Halkbank - Yeni Kızıltepespor (Başkent Voleybol)

15.00 Arkas Spor - Spor Toto (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?