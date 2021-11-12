Beklentilerin altında kalan dünyaca ünlü yıldız Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beklentilerin altında kalan dünyaca ünlü yıldız Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Aboubakar'dan sonra gol yollarında etkisiz kalan Batshuayi, nedenlerini açıkça paylaştı. Belçikalı golcü, "Duygusal bir yapım var. Ortama tam olarak adapte olamadım" dedi.

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, samimi açıklamalarda bulundu. Fanatik'e konuşan yıldız oyuncu, yükselişe geçeceğinin sözünü verdi. Ortama alışamadığı için beklentileri karşılayamadığını itiraf etti.

Beklentilerin altında kalan Batshuayi'den itiraf: Beşiktaş'a alışamadım

"ARADAN SONRA YÜKSELECEĞİM"

Batshuayi, "Karakter olarak duygusal yapım var. Yeni sistem, farklı lig ve ortama tam olarak adepte olamadım. Çok kaliteli bir takıma sahibiz. Aradan sonra her maç üstüne koyarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Avrupa'da tüm zamanların en iyileri belli oldu! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri

Avrupa'da tüm zamanların en iyileri belli oldu! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri

 Galatasaray'da kriz çözüldü

Galatasaray'da kriz çözüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title