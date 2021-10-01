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Beklenen haber geldi! Fenerbahçe'de yolları gözlenen 3 futbolcu sakatlıktan döndü

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Beklenen haber geldi! Fenerbahçe'de yolları gözlenen 3 futbolcu sakatlıktan döndü

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışmalara başladı. Kim ve Szalai'yle birlikte savunmanın en önemli ismi olan Tisserand ise saha çalışmalarına başladı.

Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, 3 Ekim Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçnın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrı olan 3 futbolcu anrenman çalışmalarına başladı.

NAZIM VE SERDAR TAKIMLA ÇALIŞTI

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Olympiakos ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Hücum organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenman tamamlandı. Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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