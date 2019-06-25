Bee'o Propolis, ABD'nin en büyük eczane zinciri CVS'te satışta

Bee'o Propolis, ürünlerini ABD'nin en büyük eczane zinciri CVS'te satmaya başladı.

Bee'o Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 2013 yılından bu yana hızla büyüyen ve 13 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi Bee'o, yurt dışı markası BEE&YOU ile ABD'de 3 bin CVS noktasında satışa sunulmaya başladı.

2016 yılında ABD'ye ihracat yapmaya başlayan ve hem e-ticaret sitesi hem de perakende noktalarında satışa sunulan BEE&YOU, Amerikan Gıda İlaç İdaresi'nden (FDA) onaylı ürünleri ile Anadolu propolisini bir dünya markası yapmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bee'o Propolis Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, bu yılın ikinci çeyreğinde ABD'nin 3 bin noktasında ürünlerinin satışa sunulmaya başladığını belirtti.

Bunun hem Türkiye hem de marka adına önemli bir başarı olduğunun altını çizen Samancı, "Amerika, global bir marka olma yolunda çok önemli bir pazar. Ülkemizde ilk kez hayata geçirdiğimiz ve halen uygulamaya devam ettiğimiz sözleşmeli arıcılık modelimiz ile propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, ham bal ve arı ürünleri içeren inovatif, katma değerli ürünler üretiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, ürünlerimizi ülkemizde 25 bin eczanede, 3 bin perakende satış noktasında ve online satış kanallarında herkese ulaştırıyoruz. Aynı zamanda 13 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Amacımız, ülkemizdeki tarımsal üretime ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak ve Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Samancı, pazarı uzun zamandır tanıdıklarını belirterek, marka stratejilerini buna göre gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İlk ihracatlarını ABD'ye gerçekleştirdiklerini anımsatan Samancı, "Şimdi de Amerika'nın en önemli zincirlerinden biri olan CVS Pharmacy'lerdeyiz. Anadolu'nun eşsiz coğrafyasından elde ettiğimiz arı ürünlerini dünyaya tanıtıyoruz. Üç ay içerisinde pazarda penetrasyonumuzu arttırmayı hedefliyoruz. Uzun vadede hedefimiz ise bu pazardan 3 yılda 10 milyon dolar ciro elde etmek."

BEE&YOU markası ile ürünlerini ABD'de Amazon, CVS, Wallmart, e-bay'de ve kendi web sitesinde satışa sunan firma, ayrıca Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Avusturya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a da ürünlerini ihraç ediyor.

Kaynak: AA