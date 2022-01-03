Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu 2022? Bedelli askerlik fiyatları arttı mı? Bedelli askerlik yeni yıl fiyatları kaç TL'ye yükseldi?
Son dakika gelen haberlere göre, bedelli askerlik ücretlerinde güncellemeye gidildi. Bunun ardından vatandaşlar, Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu 2022? Bedelli askerlik fiyatları arttı mı? Bedelli askerlik yeni yıl fiyatları kaç TL'ye yükseldi? merak etti. İşte güncel bedelli askerlik ücretleri!
Memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesiyle bedelli askerlik ücretinde de güncellemeye gidildi. Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için güncel fiyatı, 55 bin 489 lira olarak hesaplandı. Peki, Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu 2022? Bedelli askerlik fiyatları arttı mı? Bedelli askerlik yeni yıl fiyatları kaç TL'ye yükseldi?
2022 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belli oldu. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk yarısı için 55 bin 489 lira olarak hesaplandı.
Memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesiyle bedelli askerlik ücretinde de güncellemeye gidildi. Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için güncel fiyatı, 55 bin 489 lira olarak hesaplandı.
2018 yılında 15 bin liradan başlayan ücret, 2021'in ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanıyordu. Bedelli tutarı 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ise 43 bin 151 liraya yükselmişti.
Yıllara göre askerlik ücretleri şöyle:
- 2018 > 15.000 TL
- 2019 Ocak-Haziran > 31 bin 343 TL
- 2019 Temmuz- Aralık > 33 bin 230 TL
- 2020 Ocak-Haziran > 35 bin 54 TL
- 2020 Temmuz-Aralık > 37 bin 70 TL
- 2021 Ocak-Haziran > 39 bin 788 TL
- 2021 Temmuz-Aralık > 43 bin 150 TL
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bedelli askerlik ödemelerini dövizle gerçekleştirebiliyor. Türk Lirası karşılığındaki ücretin döviz cinsinden hesaplanmasıyla ücret ödemesi yapılıyor.
Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirleniyor.
(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)
Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.
Haberler.com - Gündem