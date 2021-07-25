Beckham'ın teknesine polis baskını! Oğlunun işlediği suç yüzünden tatil zehir oldu
İtalya'da ailesi ile birlikte tatil yapan David Beckham, çocuklarının 18 yaşından küçüklerin sürmesi yasak olan jet-ski kullanmasının ardından polis tarafından sorgulandı. Dostane bir şekilde başlayan ve 5 dakika süreceği belirtilen arama 45 dakikaya çıktı. Beckham ilk başta iyi niyetli yaklaşsa da sonrasında gerildi. Uzun süren arama Beckham ve ailesinin tadını kaçırdı.
İtalya'da Amalfi açıklarında demirleyen yatta tatil yapan İngiltere milli futbol takımının efsane kaptanı David Beckham, deniz açıklarında tatsız anlar yaşadı.
İtalyan polisi yata gelerek ünlü futbolcu ve ailesini 45 dakika sorguladı. Polisler sorgulamanın 5 dakika olduğunu söyledi ama bu 45 dakikaya uzadı ve sinirler gerildi.
YASAK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER
Polisler, 18 yaşından küçüklerin jet-ski kullanmasının yasak olduğunu söyleyerek aramaya devam edeceklerini ifade etti. Beckham da gerildi. Uzun süren aramanın bitmesinin ardından Beckham ailesinin keyfi kaçtı.