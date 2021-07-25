Beckham'ın teknesine polis baskını! Oğlunun işlediği suç yüzünden tatil zehir oldu

İtalya'da ailesi ile birlikte tatil yapan David Beckham, çocuklarının 18 yaşından küçüklerin sürmesi yasak olan jet-ski kullanmasının ardından polis tarafından sorgulandı. Dostane bir şekilde başlayan ve 5 dakika süreceği belirtilen arama 45 dakikaya çıktı. Beckham ilk başta iyi niyetli yaklaşsa da sonrasında gerildi. Uzun süren arama Beckham ve ailesinin tadını kaçırdı.