Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti

Manchester United ve Real Madrid formalarıyla efsaneleşen İngiliz eski futbolcu David Beckham, Espor alanında yaptığı yatırımlarla başarısını sürdürdü. Sahibi olduğu Guild Esports şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile takdir toplarken kasasındaki nakit 18 milyon sterlinlik miktar dikkat çekti.

Dünya futbolunun en kariyerli isimlerinden olan ve MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham, yatırımlarına Espor alanında da devam ediyor. Efsane futbolcunun sahibi olduğu Guild Esports firması, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti.

Guild Esports'tan yapılan açıklamaya göre şirket, pandeminin de etkisiyle izleyici ve oynayıcı sayılarında gözle görülür bir artış yaşandığını ve sponsorluk anlaşmalarıyla da daha iyi bir izleyici sayısına ulaştıklarını duyurdu.

KASASINDA 18 MİLYON STERLİN NAKİT PARA MEVCUT

Geçtiğimiz hafta şirketin 30 Eylül'e kadar olan mali veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan bilgilerde şirketin geçtiğimiz sene 2.7 milyon dolar kar ettiği belirtildi. Şirketin banka hesaplarında 18 milyon sterlin nakit para bulunurken, kurulduğu günden bugüne 3.6 milyon sterlinlik sponsorluk geliri elde ettiği kaydedildi.

2019 yılında kurulan şirket, Londra Borsası'nda işlem gören ilk şirket konumuna ulaşırken, David Beckham yaptığı 13 milyon sterlinlik yatırımla şirketin büyümesinde büyük pay sahibi oldu.