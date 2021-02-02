Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti

02.02.2021 14:38 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:00
Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti

Manchester United ve Real Madrid formalarıyla efsaneleşen İngiliz eski futbolcu David Beckham, Espor alanında yaptığı yatırımlarla başarısını sürdürdü. Sahibi olduğu Guild Esports şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile takdir toplarken kasasındaki nakit 18 milyon sterlinlik miktar dikkat çekti.

Dünya futbolunun en kariyerli isimlerinden olan ve MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham, yatırımlarına Espor alanında da devam ediyor. Efsane futbolcunun sahibi olduğu Guild Esports firması, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti.

Guild Esports'tan yapılan açıklamaya göre şirket, pandeminin de etkisiyle izleyici ve oynayıcı sayılarında gözle görülür bir artış yaşandığını ve sponsorluk anlaşmalarıyla da daha iyi bir izleyici sayısına ulaştıklarını duyurdu.

KASASINDA 18 MİLYON STERLİN NAKİT PARA MEVCUT

Geçtiğimiz hafta şirketin 30 Eylül'e kadar olan mali veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan bilgilerde şirketin geçtiğimiz sene 2.7 milyon dolar kar ettiği belirtildi. Şirketin banka hesaplarında 18 milyon sterlin nakit para bulunurken, kurulduğu günden bugüne 3.6 milyon sterlinlik sponsorluk geliri elde ettiği kaydedildi.

2019 yılında kurulan şirket, Londra Borsası'nda işlem gören ilk şirket konumuna ulaşırken, David Beckham yaptığı 13 milyon sterlinlik yatırımla şirketin büyümesinde büyük pay sahibi oldu.

Haber Yorumları (2)
ASGARİ ÜCRETLİ: Banane elin ingilizinin servetinden!
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
METCH UNVAR: O kadar para yaptiniz ama halen calistirdiginizin iscilerin maaskarini devletler claim yapiyirsunuz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Gökhan Gönül Aykut Kocaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Darbe İzmir Milli Myanmar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 16:02:09. #1.15#
title