BEBKA'dan Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in iddialarına açıklama Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) çalışmalarıyla ilgili iddialarına yanıt geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) çalışmalarıyla ilgili iddialarına yanıt geldi. BEBKA'dan yapılan açıklamada, "Gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunda Kalkınma Ajansları ile ilgili yanıltıcı düşüncelere yol açabilecek mahiyette açıklamalar olduğundan kamuoyunu bilgilendirmek için bu açıklama yapılmıştır" denildi. Bilecik Belediyesi'nin başvurduğu proje ile ilgili eksikler olduğu, bunun giderilmesi için verilen sürede herhangi bir değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; kusursuz proje sunmasına rağmen kurumlarının desteklenmediğini iddia etmişti.

BEBKA'dan yapılan yazılı açıklamada ise, proje yazmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara, talep etmeleri halinde teknik destek sağlandığı ve proje yazma eğitimleri düzenlendiği hatırlatılarak, "Proje değerlendirme süreçler yönetmelikle detaylı olarak belirlenmiş olup, gizliliğe uygun ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Bu doğrultuda başarılı projeler, ön inceleme, Ajans bölge illeri dışından seçilen alanında uzman en az iki bağımsız değerlendirici tarafından gerçekleştirilen teknik ve mali proje değerlendirmesi, uzmanlarca gerçekleştirilen saha ziyaretleri, üniversitelerden ve kamu kurumlarından seçilen alanında uzman Değerlendirme Komitesi Üyeleri tarafından yapılan değerlendirme ve Yönetim Kurulu onayı olmak üzere toplamda beş aşamadan oluşan titiz bir değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Kaldı ki, Bilecik Belediyesi'nin önceki dönemde sunmuş olduğu bir projede eksikliklerinin giderilmesi için verilen süre zarfında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in de BEBKA Yönetim Kurulu'nda yer aldığı, bugüne kadar kendi ifadeleriyle iki kez yönetim kurulu toplantılarına katıldığı ifade edilerek, "Ajansımız tarafından Bilecik ilimiz ve ilçelerine yapılan projeler ve hizmetler kamuoyu tarafından da takdirle karşılanmıştır. Yine BEBKA Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz tarafından da konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır" denildi.

BEBKA tarafından yapılan açıklamada, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in iddialarıyla ilgili şunlar kaydedildi: "Ajansımız hakkında yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan diğer konu ise, Bursa turizminin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi konusunda 2,5 milyon TL'lik danışmanlık hizmeti işi alındığı öne sürülen hizmet içeriği ve ihale tutarı gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaya konu olan 'Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi' işi dokuz aylık kapsamlı bir çalışma olup, açık ihale usulü ile ihale edilmiş ve en düşük fiyatı veren Amerika'da bir Türk tarafından kurulmuş ve İstanbul ile İzmir'de de ofisleri bulunan uluslararası ölçekte ve ülkemizde birçok projeye imza atmış olan I MeanItCreative Inc. firmasına 880 bin TL bedel ile bırakılmıştır. Başkan Şahin tarafından ortaya atılan bir başka iddiada ise, Genel Sekreterleri 'Mafya olmuşlar' söylemi ile üstü örtülü biçimde hukuka aykırı davranmakla itham etmiştir. Başkan Şahin çok iyi biliyor ki, Kalkınma Ajansları Yönetim Kurulları illerin Valileri, Belediye Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile İl Genel Meclisi Başkanlarının yer aldığı temsilcilerden oluşmaktadır. Belediyelerden yapılan kesintiler ise ilgili yasal mevzuat kapsamında belirlenmiş bir kesintidir. Ajansların temsil ve karar organı olan Yönetim Kurulları tarafından, üç yıllık hazırlanan sonuç odaklı program, yıllık hazırlanan çalışma programı ve aylık olarak yapılan toplantılarda alınan kararlarla yönetilmektedir. Genel Sekreterlik ise Ajansın icra organı olup, Kanunda belirtilen çerçevede, Yönetim Kurulu Kararlarına ve bağlı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın talimatlarına uygun olarak iş ve işlemleri yürütmektedir. Ajansların iş ve işlemleri denetim mekanizmaları içerisinde düzenli olarak izlenmekte ve denetlenmektedir." - BURSA

Kaynak: İHA