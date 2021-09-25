BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin - Haberler Ekonomi
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BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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