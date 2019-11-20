BDDK'dan 2 bankaya destek ve danışmanlık hizmeti izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Turkish Bank AŞ ve Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin, banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.
20.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:31
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Turkish Bank AŞ ve Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin, banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.
Kaynak: Dunya.com