BDDK'dan 2 bankaya destek ve danışmanlık hizmeti izni

20.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:31

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Turkish Bank AŞ ve Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin, banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.