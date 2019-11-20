Haberler » Ekonomi » BDDK'dan 2 bankaya destek ve danışmanlık hizmeti izni - Ekonomi

BDDK'dan 2 bankaya destek ve danışmanlık hizmeti izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Turkish Bank AŞ ve Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin, banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

20.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:31
BDDK'dan 2 bankaya destek ve danışmanlık hizmeti izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Turkish Bank AŞ ve Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin, banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et