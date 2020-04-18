BDDK Başkanı Akben: İhtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben, yeni düzenleme ile bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını belirterek, "Reel sektör ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilecek.
18.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:58
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben, yeni düzenleme ile bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını belirterek, "Reel sektör ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebilecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com