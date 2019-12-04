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BDDK, banka gibi çalışan bir şirket için savcılığa başvurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Eurobank Kos. SH. A." unvanını kullanan şirketin faaliyet izni olmadığı halde bankacılık faaliyetinde bulunması nedeniyle savcılığa başvurdu.

04.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:30
BDDK, banka gibi çalışan bir şirket için savcılığa başvurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Eurobank Kos. SH. A." unvanını kullanan şirketin faaliyet izni olmadığı halde bankacılık faaliyetinde bulunması nedeniyle savcılığa başvurdu.

Kaynak: Dunya.com

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