BDDK, Atak Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti
30.12.2020 08:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:38
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Atak Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Atak Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.
BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Atak Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.
Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu