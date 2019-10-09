bcc Turkey’den Azerbaycan’a eğitim ihracatı
bcc Turkey kurucuları Banu Koç Çakan ve Cem Atat, Azerbaycan'ın en büyük bankası konumunda bulunan Kapital Bank yöneticileri ve çalışanları için "Bireysel Farkındalık ve Duygusal Zeka Programı" eğitimi gerçekleştirdi.
09.10.2019 10:56
bcc Turkey kurucuları Banu Koç Çakan ve Cem Atat, Azerbaycan'ın en büyük bankası konumunda bulunan Kapital Bank yöneticileri ve çalışanları için "Bireysel Farkındalık ve Duygusal Zeka Programı" eğitimi gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com