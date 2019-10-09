bcc Turkey’den Azerbaycan’a eğitim ihracatı

09.10.2019 10:56

bcc Turkey kurucuları Banu Koç Çakan ve Cem Atat, Azerbaycan'ın en büyük bankası konumunda bulunan Kapital Bank yöneticileri ve çalışanları için "Bireysel Farkındalık ve Duygusal Zeka Programı" eğitimi gerçekleştirdi.