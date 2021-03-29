BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı
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BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladı

BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi
BB Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi

BB Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural'la bu akşam kulüp tesislerimizde başkanımız Sayın Ömer Düzgün ve yönetim kurulumuzun hazır bulunduğu törenle resmi sözleşme imzalandı. Hocamız Yılmaz Vural'ın yardımcılığını, Mehmet Demirtaş, İlhan Var, Cemal Tosun, Barış Gürol, Muhammed Türkmen yapacak. Değerli hocamıza ve Erzurumspor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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