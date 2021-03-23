BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı
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BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı

23.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:55
BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz günlerde Mesut Bakkal ile yolları ayırmıştı. Mavi-beyazlılar teknik direktörlük için İsmail Kartal'la anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı perşembe günü takımın Antalya kampına katılacak. En son Konyaspor'u çalıştıran Kartal, BB Erzurumspor'un başında ilk maçını eski takımına karşı oynayacak.

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan ve bir türlü kendini üst sıralara atamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son olarak teknik direktör Mesut Bakkal ile çalıştı. Ligde son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen mavi-beyazlılar tecrübeli teknik adamın görevine son vermişti.

PERŞEMBE GÜNÜ KAMPA KATILACAK

BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı. TRT Spor'un haberine göre Kartal, kulübün Antalya kampına perşembe günü katılacak. 59 yaşındaki teknik direktör, mavi-beyazlıların başında ilk maçına eski takımı Konyaspor karşısında çıkacak. BB Erzurumspor ligde 27 puan topladı ve 19. sırada kendine yer buldu.

Haber Yorumları (5)
MAVİ-BEYAZ: takım bir de kampa Antalya'' ya gitmiş, çok hak etmişler gibi . . .
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İK: Ahan Erzurum un küme düşmesi kesinleşti
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DADAŞ: Essah ele. . . Heç kimse de demir ki hocanın suçi ne, ? Kadroyi guran adamın heç talaşına değil desen onda heç suç yok, sende var bende var onda yok!!!
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