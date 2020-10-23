BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
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BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

23.10.2020 09:12 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:27
BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig kapsamında BB Erzurumspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele perşembe akşamı ekranlarda olacak. BB Erzurumspor - Galatasaray maçı şifreli mi? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı detayları haberimizde.

BB Erzurumspor - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig mücadeleleriyle ekrana geliyor. Erzurumspor ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu. Öte yandan BB Erzurumspor ile Galatasaray ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. BB Erzurumspor - Galatasaray maçı şifresiz mi? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'nde BB Erzurumspor, Galatasaray ile mücadele edecek. 24 Ekim 2020 Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum'da oynanacak ve mücadele saat 19.00'de başlayacak.

BB ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'nde heyecan devam ediyor. Erzurumspor ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma Bein Sports1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig kapsamında Erzurumspor'un, Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşmanın hakemliğini Arda Kardeşler yürütecek. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Narinç yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Hakan Ceylan üstlenecek.

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