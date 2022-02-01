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BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor daha önce prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Yücel İldiz ile sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor daha önce prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Yücel İldiz ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yücel İldiz oldu. Kulüp tesislerinde, Başkan Ömer Düzgün'ün katıldığı imza töreniyle deneyimli Teknik Direktör Yücel İldiz sözleşme imzaladı. Yarım sezonluk imzalanan sözleşmenin ardından İldiz antrenmana katılarak takımın başındaki yerini alacak. - ERZURUM

BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi

BB Erzurumspor'da Yücel İldiz dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Erzurumspor Kulübü, Yücel İldiz, Spor Toto, Spor, Haber

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