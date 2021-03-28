BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de düşme hattında bulunan BB Erzurumspor'un 5 gün önce anlaşmaya vardığı İsmail Kartal, takımın Antalya'da yaptığı kamptan ayrıldı. Yönetimle görüş ayrılığı yaşayan tecrübeli çalıştırıcının görevine son verildi.

BB Erzurumspor'da, 5 gün önce takımın başına getirilen İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.

KAMPTAN AYRILDI

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, geçtiğimiz günlerde Mesut Bakkal ile yollarını ayırmış ve teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmıştı. Milli Takım arasında Antalya'da kamp kararı alan takımda, göreve yeni gelen İsmail Kartal'ın yönetimle görüş ayrılığı yaşadığı için kamptan ayrıldığı öğrenildi. Erzurumspor, Süper Lig'de 27 puanla 19. sırada bulunuyor.