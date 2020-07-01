BB Erzurumspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
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BB Erzurumspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Erzurumspor- Adana Demirspor muhtemel 11'ini derledik. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Liderlik için kıyasıya mücadele edecek olan iki takım, 1 Temmuz'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda kozlarını paylaşacak. Erzurumspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta?

BB Erzurumspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
01.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:08

TFF 1. Lig'in liderliğe oynayan iki takımı Çarşamba akşamı karşı karşıya geliyor. Ali Palabıyık'ın yöneteceği maçın ilk 11'i de merak konusu oldu. Lig'de 53 puan ile Erzurumspor puan tablosunda ikinci sırada yer alırken, Adana Demirspor 51 puan ile dördüncülüğü koruyor. İşte, BB Erzurumspor - Adana Demirspor maçı detayları...

BB ERZURUMSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

1. Lig'in iki büyük takımı Erzurumspor ile Adana Demirspor, 1 Temmuz Çarşamba günü 20.00'de top koşturacak. Kazım Karabekir Stadyumunda gerçekleşecek mücadelenin hakemliğini ALi Palabıyık yürütecek. Sekan Olguncan birinci yardımcı hakem, Asım Yusuf ikinci yardımcı hakem olurken, Erkan Engin dördüncü hakem olarak sahada bulunacak.

ERZURUMSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takımın da kader maçı olabilecek türden karşılaşma Çarşamba akşamı düzenleniyor. BB Erzurumspor - Adana Demirspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler ise beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından karşılaşmayı takip edebilecek.

BB ERZURUMSPOR - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'İ

BB Erzurumspor: İbrahim Sehic, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Gabriel Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun, Sissoko, Jasmin Scuk, Osman Çelik, Cenk Ahmet, Ömer Şişmanoğlu.

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Milan Mitrovic, Okan Alkan, Mehmet Uslu, Traore, Aias Aosman, Volkan Şen, Hasan Kılıç, Rassoul, Pa Dibba, Mehmet Akyüz .

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