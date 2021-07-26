Bayramın tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda 159 bin yolcu seyahat etti

Bayramın tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda 159 bin yolcu seyahat etti Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 25 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen bin 16 seferle 159 bin 436 yolcu seyahat etti.

Bayramın tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda 159 bin yolcu seyahat etti

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilinin son günü olan 25 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen bin 16 seferle 159 bin 436 yolcu seyahat etti.

Bu yıl 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatili, bugün itibariyle sona erdi. Tatil dönüşü hareketliliğinin en yükseğe ulaştığı hafta sonunda ise kara ulaşımının yanı sıra İstanbul Havalimanında da gözle görülür tatilci yoğunluğu yaşandı.

Binin üzerinde seferle 159 bin yolcu uçtu

Bu kapsamda Kurban bayramı tatilinin son günü olan 25 Temmuz Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış olmak üzere ek seferlerle birlikte toplamda bin 16 sefer gerçekleştirildi. İç ve dış hat olmak üzere toplamda ise Pazar günü 159 bin 436 yolcu seyahat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak