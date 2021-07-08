Bayram ve bayram tatili alışverişi için her şey Boyner'de

Boyner, bu bayramı giyimden dekorasyona, kozmetikten aksesuara zengin bir koleksiyon ve akıllı alışveriş fırsatlarıyla karşılıyor.

Boyner, bu bayramı giyimden dekorasyona, kozmetikten aksesuara zengin bir koleksiyon ve akıllı alışveriş fırsatlarıyla karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, bayram tatilini fırsat bilip tatile gideceklere de bayrama özel kampanyalarla aradıkları her şeyi bir arada sunuyor.

Boyner, yepyeni yaz koleksiyonu ile bu bayramda da en çarpıcı ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Sezonun dikkati çekici parçalarından oluşan giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuarlar, dünyaca ünlü aktif spor markalarından spor ayakkabıları ve spor giyim ürünleri, parfümler ve kozmetik ürünleri Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de yer alıyor.

Boyner ayrıca, sevdiklerini güzel bir bayram hediyesi ile mutlu etmek isteyenlere çok özel kampanyalarla eşlik ediyor.

Boyner'in Kurban Bayramı döneminde müşterilerinin avantajlı alışveriş yapmaları için hazırladığı kampanya kapsamında, Boyner mağazalarından 25 Temmuz'a kadar kozmetik ve elektrikli ev aletleri dışında yapılacak 400 TL ve üzeri alışverişe yüzde 50'si değerinde hediye çeki veriliyor.

Boyner, bayramda deniz tatilini tercih edecek müşterilerine, plaj modasının vazgeçilmez parçalarını bir arada sunuyor.

Mayolar, bikiniler, şortlar, plaj havluları, kaftanlar, plaj çantaları, terlikler, sandaletler, bavullar ve gözlüklerin yanı sıra güneş kremleri ve daha pek çok ürün Boyner'de tatilcileri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız