Baymak uzaktan görüntülü teknik servis hizmeti başlattı
Baymak, koronavirüs salgınına karşı başlattığı WhatsApp destek hattına, görüntülü teknik servis hizmeti çözümünü de ekledi.
03.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:02
Baymak, koronavirüs salgınına karşı başlattığı WhatsApp destek hattına, görüntülü teknik servis hizmeti çözümünü de ekledi.
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Kaynak: Dunya.com