Bayern Münihli Müller, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya en çok gol atan futbolcu oldu Bayern Münih'in Barcelona'yı 8-2 yendiği maçta 2 kez ağları sarsan Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'nde Katalan ekibine atığı gol sayısını 6'ya çıkardı ve en çok gol atan futbolcu oldu.

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller, Barcelona'ya attığı gollerle adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı. Barcelona'yı 8-2 mağlup ettikleri maçta rakip ağları 2 kez sarsan Müller, Katalan ekibine karşı oynadığı 5 maçta gol sayısını 6'ya çıkardı. Alman yıldız böylece, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya en çok gol atan futbolcu unvanının yeni sahibi oldu. Tarihi maçta Bayern Münih'in diğer golleri ise Ivan Perisic, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski ve Philippe Coutinho (2)'dan geldi.