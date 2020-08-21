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Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 finaline yükselerek bu başarıyı tarihinde 11. kez tekrarlayan Bayern Münih, UEFA'nın kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geride bıraktı ve liderliği İspanyol ekibinden devraldı.

21.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:30

Avrupa'da futbolun zirvesi olan UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak Bayern Münih, zirveyi Real Madrid'den devraldı. Bayern, bu sezon Bundesliga'da ve Almanya Kupası'nda zafere ulaşan, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçtan da galibiyetle ayrılırken toplam 34 bin puan topladı.

Geçen sezon 17 bin puan toplayan Real Madrid ise listede ikinci sırada yer aldı. Devler Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e 8-2'lik tarihi skorla yenilerek turnuvadan elenen Barcelona ise toplamda elde ettiği 128 bin puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Avrupa'nın en önemli takımlarının ilk 10'da yer aldığı listede Atletico Madrid 127 bin puanla 4. sırada kendine yer buldu. Atletico'yu Juventus takip etti.

CİTY 6. SIRADA KALDI

Premier Lig ekibi Manchester City'nin 116 bin puanla 6. sırada kaldığı listede, Şampiyonlar Ligi'nin diğer finalisti Paris Saint Germain topladığı 113 bin puanla 7. sırada yer aldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan ve bu sezon 30 yıl aradan sonra Premier Lig şampiyonu olan Liverpool ise 99 bin puanla listenin 10. sırasına oturdu.

TÜRK TAKIMLARINDAN EN BAŞARILISI BEŞİKTAŞ

Toplam 200 takımın yer aldığı listede Süper Lig ekipleri arasında en başarılısı topladığı 54 bin puanla listede 28. sırada yer alan Beşiktaş oldu.

Geçen sezon Avrupa'da hiç puan elde edemeyen Fenerbahçe toplamda kazandığı 31 bin 500 puanla 52. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir yıl geçiren Galatasaray 23 bin 500 puanla 64. sırada bulundu.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyon tamamlayan ve tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkma başarısı gösteren Medipol Başakşehir, 21 bin 500 puanla listenin 71. sırasında kaldı. Toplamda 7 bin puanı bulunan Konyaspor 168., 4 bin puanı olan Trabzonspor170. ve 2 bin puanlı Yeni Malatyaspor 171. oldu.

Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu
Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu
Haber Yorumları (1)
UNI FB: Fb bizi yaktin yaktin 8 tasa rezil olduk yaa
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