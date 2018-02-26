AFRİN HAREKATI'NDA 39. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Bayern Münih'te Fransız Futbolcu Coman, En Az 2 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Kingsley Coman, ayak bileğinden geçirdiği operasyon sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih'in Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldığı maçta 68. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Kingsley Coman'ın durumu belli oldu.

EN AZ 2 AY

L'Equip'te yer alan habere göre; Fransız futbolcu, ayak bileğinden opersayon geçirdi ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Kingsley Coman'ın sahalara dönme süresinin uzayabileceği ve Dünya Kupası'na yetiştirilmesi çalışılacağı belirtildi.

Bayern Münih ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Coman, bu sezon 32 maçta 7 gol attı ve 8 asist yaptı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.