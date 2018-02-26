Bayern Münih'te Fransız Futbolcu Coman, En Az 2 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Kingsley Coman, ayak bileğinden geçirdiği operasyon sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Bayern Münih'in Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldığı maçta 68. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Kingsley Coman'ın durumu belli oldu.
EN AZ 2 AY
L'Equip'te yer alan habere göre; Fransız futbolcu, ayak bileğinden opersayon geçirdi ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Kingsley Coman'ın sahalara dönme süresinin uzayabileceği ve Dünya Kupası'na yetiştirilmesi çalışılacağı belirtildi.
Bayern Münih ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Coman, bu sezon 32 maçta 7 gol attı ve 8 asist yaptı.
YORUMLAR (8)
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yırtı beştş 5 değil 3 olur ...hakem avrupalı ya başknın açıklaması vardı sonra bizim hakemleri arar oldu ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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türk düşmanları coman''ı da düşünürmüş :D affern onlaraCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aynen çok üzücü haber. Sanki Bayernde yerine oynayacak alternatif yok. Coşun 5iktaşlılar.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırBGHFRT: bi malda burda varmış2 Yayından KaldırERDEM: Sen hangi vatanin evladisin bree ruhsuz1 2 Yayından Kaldır