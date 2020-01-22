: Bayern Münih, Real Madrid'den Odriozola'yı kiraladı

22.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:03

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Real Madrid'in 24 yaşındaki İspanyol sağ beki Alvaro Odriozola'nın sezon sonuna kadar kiralandığı açıkladı.

Odriozola, 2018'de 30 milyon euro karşılığında Real Sociedad'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.

Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Odriozola toplamda 27 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atıp 10 asist yaptı.

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