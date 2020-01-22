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Bayern Münih, Real Madrid'den Odriozola'yı kiraladı

Bayern Münih, Real Madrid'den 24 yaşındaki sağ beki Alvaro Odriozola'yı 6 aylığına kiraladı.

22.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:03
Bayern Münih, Real Madrid'den Odriozola'yı kiraladı

Bundesliga ekiplerinden , 'in 24 yaşındaki İspanyol sağ beki Alvaro Odriozola'nın sezon sonuna kadar kiralandığı açıkladı.

Odriozola, 2018'de 30 milyon euro karşılığında Real Sociedad'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.

Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Odriozola toplamda 27 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atıp 10 asist yaptı.


Haber Videosu

: Bayern Münih, Real Madrid'den Odriozola'yı kiraladı
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