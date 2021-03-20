Bayern Münih, Loris Karius'u kadrosuna katmaya çok yakın
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Bayern Münih, Loris Karius'u kadrosuna katmaya çok yakın

20.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:51

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde beklentilerin altında kalan ve eleştirilerin hedefi olan Loris Karius, Alman devi Bayern Münih'e gitmeye hazırlanıyor. Neuer'e yedek olacak birini transfer etmek isteyen Münih, Karius için resmi girişimlere yakında başlayacak.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde yediği hatalı gollerle eleştirilerin odağı haline gelen Loris Karius adım adım Bayern Münih forması giymeye yaklaşıyor. Neuer'e yedek olarak bir oyuncu transfer etmek isteyen Bayern Münih'in, Alman oyuncu için olumlu geri dönüş aldığı ve kısa sürede resmi girişimlerin yapılacağı bildirildi.

"KARIUS'A HALA GÜVEN VAR"

Bundesliga yorumcusu Kevin Hatchard, Karius'un Bayern Münih'e transferinin oldukça muhtemel olduğunu kaydederken, "Almanya'da Mainz'da gösterdiği performans nedeniyle Karius'a hala bir güven var. Almanya'daki itibarı, İngiltere'ye göre kesinlikle daha iyi durumda ve pandeminin de takımlar üzerinde ciddi etkileri oldu. Kulüpler büyük paralar harcamak istemiyor ve bir yedek kaleciyi 2-3 milyon euro bedelle almak da Bayern Münih için mantıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

AS KALECİ OLMAYI BAŞARAMADI

27 yaşındaki Karius, Liverpool'dan kiralandığı Union Berlin'de de as kaleci olmayı başaramadı. Bu sezon 5 maçta görev alan Alman file bekçisi, kalesinde 4 gol gördü ve 3 maçta rakiplere gol izni vermedi.

Bayern Münih, Loris Karius'u kadrosuna katmaya çok yakın
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