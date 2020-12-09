Bayern Münih - Lokomotiv Moskova UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Bayern Münih - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Bayern Münih - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
BAYERN MÜNİH - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Bayern Münih - Lokomotiv Moskova maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
BAYERN MÜNİH - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bayern Münih - Lokomotiv Moskova maçını Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarından izleyebilirsiniz.
BAYERN MÜNİH - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Allianz Arena, Münih'da oynanacak.