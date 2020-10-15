Bayern Münih'li Boateng, 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya
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Bayern Münih'li Boateng, 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

15.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:24
Bayern Münih'li Boateng, 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcu Jerome Boateng için eski kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 5 yıl hapsi isteniyor.

Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Sherin Senler'e saldırdığı iddiasıyla mahkemeye çıkacak.

Bayern Münih'in yıldız stoperi bir tatil sırasında nişanlısına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 10 Aralık günü Alman mahkemesinde yargılanacak. İlk şikayet Şubat 2019'da yapıldı, ancak dava, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Bu süre zarfında Boateng konuyu özel mesele olarak tanımlayarak kendini savundu. Ancak iddia edilen saldırıyı kanıtlayacak bir video bulunduğu belirtiliyor.

YÜKLÜ BİR TAZMİNATLA HAPİSTEN KURTULABİLİR

Alman basını, Bayern Münih'li yıldızın eski sevgilisine tazminat olarak hizmet edeceği ve büyük bir para cezası ödeyerek hapisten kurtulabileceğini yazdı.

Bayern Münih'li Boateng, 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

İKİZ ÇOCUKLARI VAR

Çiftin Mart 2011'de ikiz kızları dünyaya gelmişti. Boateng-Sherin ikilisi kızlarına Soley ve Lamia isimlerini verdiler.

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