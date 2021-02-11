Bayern Münih, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi oldu

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Bayern Münih, Tigres'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Bayern Münih, Tigres'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Katar'da oynanan 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Alman devi Bayern Münih ile Meksika'nın Tigres takımı karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 18'inci dakikada Bayern Münih'te Joshua Kimmich, topu Tigres ağlarına gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonucunda gol geçerli sayılmadı. İlk yarının kalan bölümünde gol olmayınca, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.Maçın 59'uncu dakikasında Benjamin Pavard'ın ayağından gelen golle Tigres karşısında 1-0 öne geçen Bayern Münih, karşılaşmanın kalan bölümünde rakibine üstünlüğü kaptırmadı ve Tigres'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.Bayern Münih'te koronavirüs testi pozitif çıkan Thomas Müller maçta forma giyemedi.

Öte yandan bugün oynanan 3'üncülük karşılaşmasında ise Al-Ahly, Palmeiras'ı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltılar sonucunda 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Temel ELCİVAN