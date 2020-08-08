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Bayern Münih, çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği rakibi Chelsea'yi sahasında da 4-1 mağlup eden Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.

Bayern Münih, çeyrek finalde
08.08.2020 23:54 | Son Güncelleme: 08.08.2020 23:58

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği rakibi Chelsea'yi sahasında da 4-1 mağlup eden Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Alman devi Bayern Münih, Allianz Arena'da İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Mücadele çok hızlı başladı ve 10. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Robert Lewandowski, topu ağlara göndererek Bayern'i 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada Robert Lewandowski'nin pasında topla buluşan Ivan Perisic farkı 2'ye çıkardı. 44. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle ilk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 76. dakikada Lewandowski'nin ortasında kale önünde Corentin Tolisso skoru 3-1'e getirdi. 83. dakikada gecenin yıldız isimlerinden Lewandowski bir kez daha fileleri havalandırdı ve Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Alman ekibi çeyrek finale adını yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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