Bayern Münih, Benfica'ya gol olup yağdı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Bayern Münih, sahasında Benfica'yı 5-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından 4'te 4 yapan Alman devi, gruptan çıkmayı garantiledi. Gecenin diğer maçlarında Juventus, sahasında Zenit'i 4 golle geçerken Wolfsburg ise Salzburg'u 2-1 mağlup ederek 4. hafta sonunda ilk kez galibiyetle tanıştı.
Bayern Münih rakiplerini sahadan silmeye devam ediyor. Alman devi, sahasında Benfica'yı 5-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Salı gecesi maçlarında sürpriz bir sonuç yaşanmazken Manchester United, deplasmanda Atalanta'yla 2-2 berabere kalarak kötü gidişatı sürdürdü.
E Grubu maçında Barcelona, sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek Bayern Münih'in ardından 6 paunala 2. sıraya yerleşti. Büyük bir çekişmenin yaşandığı G Grubu'nda ise Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti ve puanını 5'e yükseltti ve Wolfsburg'la durumu eşitledi. F Grubu'nda Atalanta'yla deplasmanda 2-2 berabere kalan Manchester United ile Young Boys'u 2 golle deviren Villareal'in zirvede puanları eşitlendi.
Bayern Münih-Benfica: 5-2
Dinamo Kiev-Barcelona: 0-1
Atalanta-Manchester United: 2-2
Villarreal-Young Boys: 2-0
Wolfsburg-Salzburg: 2-1
Sevilla-Lille: 1-2
Malmö-Chelsea: 0-1
Juventus-Zenit: 4-2