Bayern Münih, Benfica'ya gol olup yağdı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Bayern Münih rakiplerini sahadan silmeye devam ediyor. Alman devi, sahasında Benfica'yı 5-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Salı gecesi maçlarında sürpriz bir sonuç yaşanmazken Manchester United, deplasmanda Atalanta'yla 2-2 berabere kalarak kötü gidişatı sürdürdü.

LILLE, SEVILLA'YI DEPLASMANDA DEVİRDİ

E Grubu maçında Barcelona, sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek Bayern Münih'in ardından 6 paunala 2. sıraya yerleşti. Büyük bir çekişmenin yaşandığı G Grubu'nda ise Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti ve puanını 5'e yükseltti ve Wolfsburg'la durumu eşitledi. F Grubu'nda Atalanta'yla deplasmanda 2-2 berabere kalan Manchester United ile Young Boys'u 2 golle deviren Villareal'in zirvede puanları eşitlendi.

E GRUBU

Bayern Münih-Benfica: 5-2

Dinamo Kiev-Barcelona: 0-1

F GRUBU

Atalanta-Manchester United: 2-2

Villarreal-Young Boys: 2-0

G GRUBU

Wolfsburg-Salzburg: 2-1

Sevilla-Lille: 1-2

H GRUBU

Malmö-Chelsea: 0-1

Juventus-Zenit: 4-2

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