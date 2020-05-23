Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti Bundesliga'nın 27. haftasında Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederken maçın yıldızı, iki gol atan Kai Havertz oldu.

Almanya 1. Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen, 3-1'lik skorla kazandı. Leverkusen, 7. dakikada Kai Havertz'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. HAVERTZ İKİNCİ YARIDA DA SAHNEYE ÇIKTI Gladbach, 52. dakikada Marcel Thuram'ın golüyle eşitliği sağladı. Havertz, 58. dakikada ikinci kez sahneye çıkarak penaltı noktasından takımını ikinci kez öne geçirdi. Sven Bender, 81. dakikada maçın skorunu belirledi. Leverkusen bu sonucun ardından puanını 53'e yükseltirken, Gladbach ise 52 puanda kaldı. Leverkusen, gelecek hafta Wolfsburg'u konuk edecek. Gladbach ise Werder Bremen ile deplasmanda karşılaşacak. Bundesliga'da saat 16:30'da başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle; Freiburg 0 - 1 Werder Bremen Paderborn 1 - 1 Hoffenheim Wolfsburg 0 - 2 Dortmund