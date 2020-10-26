Bayer Leverkusen - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Leverkusen - Augsburg maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...