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Baydaş'a spor yatırımları brifingi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Baydaş'a spor yatırımları brifingi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'a, Malatya'daki spor yatırımları brifingi verildi.

MALATYA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'a, Malatya'daki spor yatırımları brifingi verildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ın, Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü ziyaretinde, Gençlik ve Spor Malatya İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı.

Ziyarette, Baydaş'a, Gençlik ve Spor Malatya İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan spor yatırımları hakkında brifing verdi. - MALATYA

Baydaş'a spor yatırımları brifingi

Baydaş'a spor yatırımları brifingi

İhlas Haber Ajansı - Spor

İhsan Selim Baydaş, gençlik, Malatya, Kayhan, Spor, Haber

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