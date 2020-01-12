Haberler » Spor » Bayburt Özel İdare Spor: 0-0 - Spor

Bayburt Özel İdare Spor: 0-0

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Yalçın Taşkun Fırat, Barkın Güdü, Şenol BektaşELAZIĞSPOR: Ahmet - Yiğitcan, Ahmet, Murat, Kadir, Cengizhan, Murathan (Dk.69 Fırat), Ömer Faruk Aydemir, Tufan (Dk.81 Cihan Aslan), Cihan Canpolat (Dk.62 Eren), Ömer YıldızBAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Alican - Alper (Dk.

12.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:50
Bayburt Özel İdare Spor: 0-0

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Yalçın Taşkun , Barkın Güdü, Şenol BektaşELAZIĞSPOR: Ahmet -  Yiğitcan, Ahmet, Murat, Kadir, Cengizhan, Murathan (Dk.69 Fırat), , Tufan (Dk.81 Cihan Aslan), Cihan Canpolat (Dk.62 Eren), Ömer YıldızBAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Alican -  Alper (Dk.80 Selçuk), Okan, Bilal (Dk.60 Mert), Zafer, Rahmi, Doğan (Dk.90 Serkan), Yusuf, Muhammet, İsmet, OnurSARI KARTLAR: Murat Ceylan, Ahmet Burak, Kadir (Elazığspor) - Rahmi (Bayburt Özel İdare )TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Elazığspor, sahasında Bayburt Özel İdare ile 0-0 berabere kaldı.23'üncü dakikada Cengizhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü.61'inci dakikada Onur'un ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ahmet kurtardı.Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

- Elazığ
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler