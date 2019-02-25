Bayburt Baksı Müzesi Konulu Pul İmza Töreni

PTT AŞ, 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında "Baksı Müzesi (Bayburt)" konulu anma pulunu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törenle tedavüle sundu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, etkinlikte yaptığı konuşmada, PTT'nin bu pul ile Baksı Müzesi'ni tarihe ve hafızalara kazıyacağını ifade ederek, "Bu yüzden çok kıymetli bir faaliyet gerçekleştirildi." dedi.

Müzenin kalıcı olmasında anma pulunun önemli katkı sağlayacağına değinen Ağbal, şöyle konuştu:

"Şölenler, şenlikler, festivaller ve müzik etkinlikleri Bayburt Baksı Müzesi'ni bir yaşam merkezi haline getirdi. Baksı Müzesi zamanda ve mekanda yolculuk yapma imkanı sağlıyor. Kültürler arasında, dünle bugünün arasında da bir yolculuk sağlıyor. Kendi özünden gelen bir müze inşa edilmiş. Uluslararası ödüllere de sahip Baksı Müzesi bir marka olacak ve daha çok gelişecek."

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt da PTT'nin kurulduğu günden beri yürüttüğü faaliyetlerle vatandaşa hizmetle beraber toplumun kültür ve tarihini tanıtarak gelecek kuşaklara ulaştırdığını kaydetti.

İskurt, Baksı Müzesi'nin Bayburt'un ve Türkiye'nin iftihar ettiği bir değer olduğunu belirterek, müzenin PTT tarafından tasdik edilmesinin hem müzenin Türkiye için anlam ve önemini hem de kurumun kültür ve sanat alanında gösterdiği duyarlığı yansıtması bakımından isabetli olduğunu ifade etti.

PTT'nin topluma sunduğu ürün ve hizmetleri düzenli olarak güncellediğini vurgulayan İskurt, "PTT büyük kurumlara yakışacak şekilde sosyal sorumluluk alarak spor, kültür ve sanat alanında çeşitli faaliyetler yürütmektedir." diye konuştu.

"Sanata ve kültüre önem verirsek kalıcı oluruz"

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de dünya markası olma yolunda gece gündüz çalışmalarının yanında sanata, spora ve kültüre yeterli önem vermemeleri halinde kalıcı olamayacaklarını ifade etti.

Bozgeyik, her yıl yapılan Emisyon Pulları Programı kapsamında yılın en önemli olaylarını kalıcı hale getirdiklerini belirterek, bu yıl Baksı Müzesi'nin seçilmesiyle bunu bir dünya markası haline getireceklerini kaydetti.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın da hazır bulunduğu törende, protokol tarafından temsili anma pulu imzalandı.

Kenan Bozgeyik'in protokole hediye takdiminden sonra Türk Halk Müziği konserine geçildi.

Kaynak: AA