Battalgazi'de kurban kesim yerleri belirlendi
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Battalgazi'de kurban kesim yerleri belirlendi

Battalgazi'de kurban kesim yerleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramında vatandaşların kurbanlarını rahat bir ortamda kesmeleri için ilçede 2 adet kurban kesim yerinin vatandaşların hizmetinde olacağını bildirdi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramında vatandaşların kurbanlarını rahat bir ortamda kesmeleri için ilçede 2 adet kurban kesim yerinin vatandaşların hizmetinde olacağını bildirdi.

Battalgazi Belediyesi, bu yıl da vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçe genelinde belirlediği kesim yerlerinde hazırlıklarını tamamladı. Belirlenen 2 kesim yerinde vatandaşların kurbanlarını rahat bir ortamda kesmeleri için gerekli tüm tedbirlerini alan Battalgazi Belediyesine bağlı ekipler, kurban kesim yerlerine dezenfektan kutularının yanı sıra, tanıtım afişleri ve pandemi dönemi sebebiyle uyulması gereken kurallar ile alakalı uyarıcı afişlerde asmayı ihmal etmedi. Toplum sağlığının korunması adına kurban kesim yerlerinde giriş ve çıkışları da kontrollü bir şekilde sağlayacak olan ekipler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da en üst seviyede uyulması için önlemleri sıkı bir şekilde uygulayacak. Kurban kesim yerlerinde ihtiyaç duyulan poşetlerde yine Battalgazi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak.

Battalgazi Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Başkan Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kurban bayramını huzur içerisinde geçirmeleri, kurban ibadetlerini de uygun ortamlarda gerçekleştirmeleri için ekiplerimiz çok yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyor. Bayram boyunca da çalışmaya devam edecekler. Belediyemiz tarafından belirlenen kurban kesim yerlerimizde hazırlıklarımız tamamlandı. Battalgazi'de 2 adet kurban kesim yerinde vatandaşlarımız kurbanlarını kesebilecek. Belirlenen alanlarda temizlik, çevre düzenleme ve kurban kesim sırasındaki askı tesisatının oluşturulması için ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyorlar. Vatandaşlarımızdan en büyük ricamız: Belirlenmiş olan kurban kesim yerlerinin haricinde, kötü görüntülere sebebiyet verecek, çevre ve insan sağlığına zarar verebilecek şekilde sokaklarda, uygun olmayan yerlerde kurbanlarını kesmemeleridir. Özellikle hijyen koşullarına uygun şartların sağlanması için belediye olarak gerekli bütün tedbirler almış durumdayız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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