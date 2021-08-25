Battalgazi'de gençlerin spor alanları artıyor
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Battalgazi'de gençlerin spor alanları artıyor

Battalgazi'de gençlerin spor alanları artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor yatırımları kapsamında verdiği talimatla Battalgazi'de gençlerin spor alanları arttıran Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sosyal Yaşam Merkezi'nin yan kısmında yapımı devam eden 2 adet Tenis Kortu ve Basketbol sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar...

Gençlik ve Spor yatırımları kapsamında verdiği talimatla Battalgazi'de gençlerin spor alanları arttıran Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sosyal Yaşam Merkezi'nin yan kısmında yapımı devam eden 2 adet Tenis Kortu ve Basketbol sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Gençlik ve Spor yatırımları kapsamında 25 milyonluk dev yatırımı ilçeyle buluşturarak, gençlerin spor alanları artırmaya devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sosyal Yaşam Merkezi'nin yan kısmında bulunan 2 bin 500 metrekare alan içerisinde yapımı devam eden 2 adet Tenis Kortu ve 1 adet Basketbol sahası alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgiler alan ve Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de hayata geçirdiği gençlik yatırımlarıyla büyük takdir toplamayı başaran Başkan Güder, spor tesislerinin yapımını kısa süre içinde tamamlayarak, gençlerin istifadesine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

"Tenis kortları ve basketbol sahamızı kısa sürede tamamlayacağız"

Battalgazi'nin dört bir yanına spor tesisleri kazandırdıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Şuan Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde sportif amaçla kullanılmak üzere yapılan alanlarımızı ziyaret ettik. Şuan itibarıyla Sosyal Yaşam Merkezi'miz aktif olarak bin 500 üyeye hizmet veriyor. Böyle bir tesisi de Sosyal Yaşam Merkezi'miz ile bütünleştirmek istedik. Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi'nin yan kısmına sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere yapılan Tenis kortlarını ve Basketbol sahası alanları inceledik. Malatya ve Battalgazi'mizde bu tür sporların yapılacağı alanlara ihtiyaç vardı. Birçok branşlarda olduğu gibi bu sahalarda imkanı olmayan gençlerimize ücretsiz kurs imkanları da sağlayacağız. İnsanların yorgunluklarını ve enerjilerini sporla atabilecekleri alanlarını hızlı bir şekilde ilçemiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. İlçemizde amatör spor kulüplerinin yararlanacağı 2 adet sentetik sahamızın yapımı tamamlayarak, kulüplerimizin istifadesine sunduk. Bunun yanında diğer bölgelerde çalışmalarına başladığımız yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol, voleybol ve futbol sahalarımızın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Battalgazi'mizi bu gençlik yatırımlarımızla yeniden inşa ediyoruz. Battalgazi'nin yarınları çok daha genç olacak. Gençlerimiz spora doyacak. Yapılan bu hizmetlerin Battalgazi'mize ve gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Battalgazi'de gençlerin spor alanları artıyor
Battalgazi'de gençlerin spor alanları artıyor
Battalgazi'de gençlerin spor alanları artıyor
Battalgazi'de gençlerin spor alanları artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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