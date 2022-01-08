Battalgazi Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor
Malatya 1.Amatör Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Battalgazi Belediyespor, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor'un ile oynayacağı maçın hazırlıkları devam ediyor.
MALATYA (İHA) - Malatya 1.Amatör Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Battalgazi Belediyespor, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor'un ile oynayacağı maçın hazırlıkları devam ediyor.
Malatya 1.Amatör Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Battalgazi Belediyespor, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor'un ile oynayacağı maçın hazırlıkları devam ediyor. 1. Amatör Ligi B grubunda ikinci sırada yer alan Battalgazi Belediyespor, 9 Ekim Pazar günü Hekimhan Stadı'nda oynanacak karşılamada maçı kazanarak 3 puanı almak istiyor.
Antrenör Tolga Yılmaz, yükselişi sürdürmek istediklerini belirterek, "Yükselişimizi sürdürmek ve iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Maça galibiyet parolasıyla hazırlandık. Kesinlikle başka bir sonuç düşünmüyoruz. Motivasyonumuz yüksek. Oyuncularıma güvenim tam" ifadelerini kullandı. - MALATYA
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